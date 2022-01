Convegno 'Tra terra e mare': paesaggio costiero e mobilità sostenibile nel Ponente ligure

Il paesaggio mediterraneo si sviluppa lungo un bordo prezioso e delicato che ne disegna il limite e l’orizzonte: al di qua il mare, al di là la terra antropizzata. Un ecosistema naturale e culturale di particolare interesse, il fil rouge tra i paesi mediterranei.

Il territorio ligure, stretto tra i monti e il mare, si svolge quasi interamente lungo questa linea delicata e fragile. Per la sua cura e per le criticità connesse, la Liguria si è distinta per una progettazione integrata che troverà realizzazione entro il 2026 con i finanziamenti del PNRR. Cogliendo l’interesse per un tema di vasta portata, l’AIAPP - Associazione Italiana dell’Architettura del Paesaggio, sezioni Liguria e Triveneto - Emilia Romagna, si fa promotrice di un primo convegno dedicato alle coste del Mediterraneo, il 31 gennaio 2022 a Villa Nobel - tra le ore 10 e le ore 13 - nel cuore di Sanremo.

Si tratta dell’evento di apertura di Oltre il Festival, un progetto del Consorzio Idee Itineranti alla sua prima edizione, che con Il Battito Verde (direzione artistica e scientifica dell’architetto e paesaggista Sophia Los), avvicina il mondo del Festival della canzone italiana ai temi della sostenibilità, all’uso oculato delle risorse, al rispetto per le persone e l’ambiente. Oltre il Festival è realizzato in collaborazione con le radio del gruppo Mediaset per una settimana di musica, cene di gala, eventi, talk show e incontri stampa realizzati nella Liberty Lounge allestita nel parco della Villa.

La mobilità dolce, la tutela ambientale della costa, la gestione strategica delle infrastrutture e la rigenerazione urbana e ambientale, l’obiettivo di un futuro sostenibile, le buone pratiche locali che producono effetti globali, nonché la valorizzazione di competenze settoriali permetteranno di affrontare i delicati temi di un territorio, coinvolgendo tutte le diverse discipline tra loro interconnesse: politica, economia, cultura, ambiente, società e turismo.

Un programma di ampio respiro che tocca temi di geologia, botanica, mare e politiche internazionali, per offrire una panoramica di progetti autorevoli con relatori provenienti da Istituzioni scientifiche e culturali attive nella gestione del paesaggio e nella rigenerazione urbana e per affrontare le sfide della salvaguardia ambientale e limitare l’erosione costiera. Gli interventi conclusivi presenteranno due programmi di notevole valore naturalistico locale e internazionale: Sabina Airoldi, responsabile delle ricerche sui cetacei condotte dall’Istituto Tethys in Mar Ligure e Costanza Favilli, segretario esecutivo del Santuario Pelagos, esporranno i rapporti tra la protezione dei grandi cetacei, possibili forme di ecoturismo sostenibile e la salvaguardia della fascia costiera.