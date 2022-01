Liguria: INAIL organizza webinar sui disturbi muscolo scheletrici in agricoltura

Giovedì 3 febbraio 2022, dalle 14 alle 15.30 si terrà un webinar incentrato sulla “Gestione dei disturbi muscolo scheletrici sul lavoro nel settore dell’agricoltura”. L’evento, promosso da INAIL – Direzione Regionale Liguria, in collaborazione con l’Ente Bilaterale dell’Agricoltura in Liguria (EBAL), si svolge nell’ambito della Campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri” promossa dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro (EU-OSHA) nel triennio 2020 – 2022 e finalizzata a garantire il miglior ambiente di lavoro possibile per la salute e il benessere della forza lavoro.



"L’incontro è rivolto ai lavoratori e alle figure professionali coinvolte nel sistema di gestione della salute e sicurezza del settore agricolo e si propone di approfondire, in ottica preventiva, il legame tra valutazione e gestione dei rischi da disturbi muscolo - scheletrici grazie al contributo delle professionalità del nostro istituto" - spiegano da INAIL.



Al Seminario in rete interverranno in qualità di relatori:



Angela Razzino, Direttore Regionale INAIL Liguria



Davide Piazzi, Presidente EBAL



Mauro Morganti, Sovraintendente sanitario regionale INAIL Direzione regionale Liguria



Patrizia Rebora, Responsabile Ufficio Attività Istituzionali INAIL Direzione regionale Liguria



Nicoletta Sias, medico fisiatra Sovraintendenza Sanitaria Regionale INAIL Direzione regionale Liguria

Ugo Caselli, professionista Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) INAIL Direzione Regionale MarcheEnrico Lanzone, Direttore Regionale Vicario INAIL Liguria "I Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) - che interessano circa tre lavoratori su cinque - sono il problema di salute più comune lavoro-correlato in Europa e riguardano i lavoratori di qualsiasi settore e categoria professionale. Movimenti ripetitivi, postura, seduta prolungata e sollevamento di carichi pesanti sono solo alcuni dei fattori di rischio che contribuiscono alla comparsa dei disturbi e possono colpire muscoli, articolazioni, tendini o ossa con un impatto negativo sulla qualità della vita. - sottolineano gli organizzatori - Mal di schiena e dolori muscolari agli arti superiori (43% e 41% rispettivamente) tra le tipologie più comuni segnalate". "La gestione dei DMS è al centro della campagna promossa dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) nel triennio 2020-2022 e finalizzata a garantire il miglior ambiente di lavoro possibile per la salute e il benessere della forza lavoro. Spesso le misure volte a prevenire e a gestire i DMS sono semplici e poco costose: questo è proprio uno dei messaggi chiave della campagna 'Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!'. La campagna interessa lavoratori e datori di lavoro di tutti i settori e si concentra in particolare sui quelli ad alto rischio, come l’assistenza sanitaria o l’educazione nella prima infanzia o i trasporti e facchinaggio o il settore agricolo" - aggiungono.

"Per informazioni e per aderire all’iniziativa è possibile fare riferimento alla Segreteria organizzativa dell’evento al seguente recapito: e.donatello@inail.it" - ricordano da Inail.