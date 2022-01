Il settore balneare e le sue problematiche: ieri un importante incontro 'webinair' con gli Amministratori

Grande partecipazione, ieri al webinar con i balneari organizzato dalla Confesercenti provinciale di Imperia e che ha visto la partecipazione del Presidente nazionale Fiba Rustignoli, del Presidente regionale Oneglio, dell’assessore regionale al Demanio Marco Scajola e dell’On. Di Muro, oltre a numerosi operatori del settore balneare provinciale e non solo.

“Questo è il momento – dice il presidente di FIBA Confesercenti, Maurizio Rustignoli - che ci vede principale protagonista, a tutti i livelli, nel provare a ridare certezze alle imprese balneari italiane ed è per questo che nei giorni scorsi FIBA Confesercenti ha presentato al Governo il documento tecnico per l’avvio del confronto in merito alla vicenda delle concessioni demaniali marittime e ci auspichiamo e chiediamo con forza che, dopo questa importante parentesi istituzionale che viviamo in questi giorni, possa riprendere il tavolo di confronto imbastito fra le associazioni di categoria e il governo affinché nel più breve tempo possibile si possa giungere alla stesura di un documento condiviso. Un documento che possa trovare la sua ossatura nei principi già contenuti nella legge 145/2018, ancora vigente per buona parte del suo articolato, e quindi che non possa prescindere dalla mappatura delle coste con la conseguenza necessaria di comprendere se esiste scarsità o meno delle risorse, come dagli articolati a seguire, dalla tipologia delle imprese, degli investimenti fatti, del territorio, per permettere allo Stato di prendere conoscenza giusta e completa del bene sul quale legiferare e alle imprese di ritrovare la giusta continuità imprenditoriale frutto del riordino legislativo al quale si vuole arrivare e nel quale si riassume l’impegno che ci siamo posti come Fiba Confesercenti”.

Oggi Fiba Confesercenti rappresenta oltre 4000 imprese balneari presenti in tutte le regioni italiane: “Proseguiamo con grande determinazione e continuità – va avanti Rustignoli - il nostro lavoro di dialogo con il Governo e con tutti gli operatori del settore perché siamo convinti di avere solide basi che possano permetterci di trovare equilibrio e continuità all’intero sistema balneare e turistico italiano, e non solo alle singole imprese,una tutela del sistema che vede, anche in una stagione colpita dalla pandemia, la balneazione come destinazione principale della vacanza turistica con circa il 70% dei flussi turistici registrati”.

“Il Governo – ha detto l’Assessore Marco Scajola - deve dare delle risposte certe in tempi rapidi alle imprese balneari ed ai lavoratori di questo comparto economico strategico per l’intero Paese. In qualità di Coordinatore del Tavolo Interregionale sul Demanio Marittimo ho espresso più volte la disponibilità da parte delle Regioni ad avere un confronto con l’Esecutivo per trovare delle soluzioni che tutelino le aziende e salvaguardino le nostre tradizioni”.

“È stato un utile momento di confronto con le imprese del settore – evidenzia l’On. Flavio Di Muro - che meritano certezze sul loro futuro. L'ultima sentenza pone il Governo e il Parlamento davanti a scelte non più procrastinabili. Da parte mia massima attenzione e disponibilità affinché il nostro territorio sia reso partecipe delle prossime iniziative del legislatore nazionale”.