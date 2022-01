Coronavirus: 138 nuovi casi nel Principato di Monaco, 62 i ricoverati in ospedale

Oggi si sono registrati 138 nuovi casi di covid nel Principato di Monaco per un totale di 7.928 contagiati dall'inizio dell'emergenza.

A questa sera sono 64 le persone assistite dal sistema sanitario: 62, di cui 43 residenti, sono ricoverate in ospedale. Altri due pazienti, non residenti, sono in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 sono state 176 le guarigioni, per un totale di 7.370.

Sono 365 le persone seguite dal centro di monitoraggio domiciliare che assiste i pazienti con pochi sintomi confinati a casa.