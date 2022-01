Sanremo: dal 1° al 6 febbraio, la mostra 'Sinfonie a colori' all'Hotel Miramare the Palace

"Sinfonie a colori" questo il titolo della collettiva che avrà luogo da martedì 1° febbraio a sabato 6 febbraio a Sanremo presso l'Hotel Miramare the Palace, edificio Liberty fin de siècle. Il Direttore Artistico Elena Rede, propone un progetto all'insegna dei colori, in movimento come le note di uno spartito.



"Re-Birth, la rinascita del 2021, diviene vita scandita dal ritmo di note colorate nel 2022, cromie brillanti di un'armonia ritrovata. Poseidone o Nettuno, Signore delle maree e le Nereidi emerse dagli abissi, hanno ispirato l’installazione di Elena Rede che apre la mostra con questi incanti di creature che riemergono oltre ogni tempo. E la forza nettuniana ritrova quella gioviana, proprio come i transiti nel cielo di questa energia equinoziale. - spiegano gli organizzatori - Le cromie dei pianeti pervadono le opere di Italo Corrado e vibrano della genialità musicale estrosa e intrisa di misticismo magico. Il ventaglio di tinte esalta la Pop Art di Andy dei Bluvertigo: impera tra le opere un David Bowie di Space Oddity, alchimista ardito che così sapientemente ha orchestrato con note e nuances pittoriche tutto il suo percorso artistico. La Scrittura poetica di Alfredo Rapetti Mogol, esprime con incanto di parole e cromie la sua intrigante essenza. In questo tourbillon di luci e di colori si inserisce Marika Laganà con le sue resine dedicate alla kermesse".