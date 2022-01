La serata conclusiva della 72a edizione del Festival di Sanremo sarà aperta da ‘Il canto degli italiani’, l'inno nazionale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847.

Sarà la banda musicale della Guardia di Finanza, diretta per l'occasione dal maestro Leonardo Ingrosso, a suonare quello che da tutti è più conosciuto come ‘L’Inno di Mameli’. L’esibizione sarà sicuramente emozionante in un Teatro Ariston che tornerà a riempirsi dopo il ‘vuoto’ dell’anno scorso.