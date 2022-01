Taggia in lutto per la scomparsa della 47enne Nadia Di Virgilio

Taggia piange per la scomparsa di Nadia Di Virgilio, commerciante 47enne. La donna lascia un marito e un figlio. Era malata da tempo di Covid ed era ricoverata. La notizia del suo decesso si è diffusa in serata. Nadia Di Virgilio era molto conosciuta sia per il suo negozio in via Queirolo nel centro di Arma ma anche per il suo impegno nel sociale con il Comitato di Natale a villa Boselli. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore vengono postati su Facebook.