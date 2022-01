Festival di Sanremo 2022: occhio ai divieti nel centro della città, ecco tutta la mappa dal 1° al 6 febbraio

Scattano i divieti per il Festival di Sanremo, che si svolge la prossima settimana nella città dei fiori. Dopo una annata ‘soft’ anche dal punto di viste dei blocchi in centro, quest’anno tornano i divieti per disciplinare la circolazione stradale in Piazza Colombo, via Bartolomeo Asquasciati, via Manzoni, via San Francesco, via Nino Bixio e corso Orazio Raimondo.

Per il Comune di Sanremo è necessario reperire spazi, nelle immediate vicinanze del teatro Ariston ai veicoli delle Forze di Polizia in servizio di Ordine e gli spazi interni dell’Autostazione di piazza Colombo saranno occupati dai mezzi della Rai e delle Forze di Polizia. Per questo motivo è stato necessario reperire altre aree adiacenti per la sosta degli autobus di linea. Il Comune le ha individuate in in via Nino Bixio, corso Orazio Raimondo e via Manzoni.

In piazza Colombo, ai civici 52 e 54 (nell’area adibita a carico e scarico) sarà instaurato un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10 del 31 gennaio alle 24 del 6 febbraio, in modo da riservare il truck ‘Una vita da social’ della Polizia di Stato.

Su tutta piazza Colombo è previsto il divieto di sosta, con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli eccetto taxi e veicoli al servizio di persone invalide dalle 8 del 1° alle 24 del 6 febbraio. Qualora si dovessero verificare assembramenti spontanei di persone o situazioni tali da non consentire il regolare e sicuro svolgimento del traffico, sarà vietato il transito a tutte le categorie di veicoli.

In via San Francesco, tra via Roglio e piazza Colombo, qualora si dovesse attuare la chiusura della circolazione in piazza per motivi di ordine pubblico e sicurezza, sarà instaurato il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, e verrà dirottato in via Roglio. I veicoli già in sosta nell’area chiusa alla circolazione potranno proseguire fino al termine della via per procedere in direzione di via Canessa.

Divieto di sosta in via Bartolomeo Asquasciati, con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, dalle 14 alle 24 dal 1° al 6 febbraio. Identica disposizione di divieto di sosta in via Manzoni, con area riservata ai veicoli delle forze di Polizia.

Inoltre, dalle 8 del 1° alle 24 del 6 febbraio è previsto il divieto di sosta in: via Manzoni (lato ponente da intersezione via Roma fino a entrata parcheggio), via Nino Bixio (ambo i lati da ultimo passaggio pedonale al termine della strada), corso Orazio Raimondo (lato mare da fine via Bixio a pensilina Rt e lato monte da civico 15 a civico 27 nell’area di sosta per le moto). Stesso provvedimento in corso Garibaldi e via Volta.