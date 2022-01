Bordighera: nuove scritte 'no vax' sul Comune, è la terza volta e gli autori rimangono ancora impuniti

Sembra diventata una ‘guerra’ tra no vax e comune di Bordighera, quella che va avanti da alcuni giorni, per le scritte contro il vaccino e contro le massime istituzioni dello Stato, che la notte vengono fatte con la classica vernice rossa sui muri di palazzo Garnier.

Anche stanotte sono comparse le solite e scritte e, di buona mattina, gli operai del Comune hanno provveduto a pitturare nuovamente i muri del Municipio e quelli circostanti. Al momento rimangono ancora impuniti gli autori, nonostante attorno al Comune vi siano delle telecamere a circuito chiuso. Bocche cucite tra gli inquirenti mentre le indagini proseguono a 360 gradi.

Una impunità che, tra l’altro, va avanti da quando i ‘no vax’ hanno più volte attaccato le sedi vaccinali e utilizzate per eseguire i tamponi con le solite scritte offensive. Situazione che abbiamo registrato direttamente sabato scorso quando, nel corso di una manifestazione contro il ‘green pass’ in piazza Colombo a Sanremo, decine di persone si muovevano senza mascherina e nessuno di loro è stato fermato per essere sanzionato.

Tra l’altro, nel corso degli interventi dal palco, uno degli ‘arringatori’ no vax ha addirittura denigrato chi, tra gli astanti, portava la mascherina definendola una ‘museruola’ e minacciando di essere tentato di scendere e strapparla a chi la portava. Una impunità che, anche in quella occasione ha indignato chi, invece, era in giro per la piazza e per la città, rispettando la normativa nazionale e l’ordinanza comunale sull’uso della mascherina.