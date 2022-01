Orientamento scolastico: amministrazione Finanza e Marketing e Turismo all’IIS Fermi di Ventimiglia

All’Istituto 'Fermi' di Ventimiglia si è appena conclusa la prima manche del 'Gran Premio della Matematica Applicata', organizzato dall’Ania e dall’Università Cattolica di Milano.



"Il 14 gennaio scorso - spiegano dalla scuola - venti allievi delle classi IV e V dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, insieme alle classi IV e V RIM dell’Istituto Montale, si sono infatti misurati con quiz e problemi di realtà, ricorrendo ai propri prerequisiti di logica e matematica, nonché al proprio intuito, per pervenire alla corretta soluzione. La graduatoria di istituto è già stata stilata e i primi cinque classificati avranno l’opportunità di accedere e partecipare alla seconda manche del 'Gran Premio', che si terrà a Milano il prossimo 10 febbraio. Prossimamente i ragazzi avranno modo di partecipare anche ad un'altra competizione, incentrata questa volta sulla storia della scienza; per prepararsi al meglio, molti allievi stanno già frequentando un corso sul tema, tenuto dalle professoresse Lucilla Pirovano e Anita Granili, in collaborazione col team dei docenti di matematica di tutto l’istituto, in cui gli allievi possono sia acquisire le conoscenze teoriche sulla storia della matematica sia quelle pratiche, relative all’uso di software e web app dedicate alla costruzione di presentazioni digitali. Il concorso prevede infatti la partecipazione delle classi attraverso la creazione di un elaborato digitale, capace di approfondire in modo originale e personale il tema della storia della scienza. Insomma: l’allenamento e l’acquisizione delle competenze di tipo logico-matematico e informatico sono il cuore del percorso di formazione dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, insieme naturalmente a quelle relative all’area economica e del diritto. Obiettivi prioritari del corso di studi sono infatti la capacità di riconoscere l’interdipendenza tra i fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, a livello locale e globale; come anche sapersi orientare nell’ambito della normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. Quella che va formandosi nel corso del quinquennio di studi è dunque una figura professionale capace di operare nell’impresa, con capacità di previsione, organizzazione, gestione, controllo, innovazione e conoscenza di sistemi informatici e strumenti di marketing. Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing risulta particolarmente preparato per l’inserimento professionale negli uffici amministrativi di imprese, istituti di credito, studi professionali e amministrazione pubblica. Per coloro che invece, al termine della scuola secondaria di Primo Grado, volessero iscriversi ad un corso di studi capace di sfruttare a pieno la vocazione turistica del nostro territorio, l’Istituto 'Fermi' offre anche l’indirizzo Tecnico Turismo, il cui percorso di formazione mira all’acquisizione di quelle competenze capaci di valorizzare l’aspetto storico, geografico, demografico ed economico del territorio, insieme al suo patrimonio artistico, artigianale e culturale. Obiettivi prioritari del corso sono la proposta di idee innovative volte a valorizzare la bellezza e la ricchezza del territorio, anche nel quadro di un’idea di turismo sostenibile, e l’approfondimento delle lingue straniere. Due indirizzi di studio che, dunque, non solo formano figure professionali direttamente spendibili sul nostro territorio, ma danno anche la possibilità di accedere con preparazione completa ai percorsi universitari, specie quelli di area giuridico-economica e di lingue straniere".