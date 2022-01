Coronavirus: crescono anche questa settimana le vaccinazioni nella nostra provincia, siamo al 74,26%

Nuova crescita, seppur inferiore a quella della settimana scorsa, per la vaccinazione nella nostra provincia. Negli ultimi giorni sono state molte le code agli hub vaccinali e, quindi, il report della prossima settimana potrà migliorare ulteriormente.

La percentuale di vaccinati totale, infatti, è passata questa settimana dal 73,58 al 74,26%, ovvero lo 0,68% in più di sette giorni prima. Cresce un po’ meno il dato globale, ovvero quello che comprende anche i giovanissimi tra 5 e 11 anni. In questo caso la percentuale sale dal 77,27 al 77,83%, ovvero lo 0,56%.

Nella fascia di età compresa tra 5 e 11 anni, salgono a 922 747 quelli con una dose, ovvero il 23,42% in più della settimana scorsa. Al momento, in questa fascia di età hanno ricevuto il vaccino solo l’8,29% dei residenti mentre il ciclo completo è stato ricevuto dal 3,41%.

Tra i tre distretti a comandare sempre quello di Imperia, che vede salire i vaccinati over 12 al 79,10%, ovvero lo 0,53% in più della settimana scorsa, davanti a Sanremo che è al 78,44 (+0,50%). Infine Ventimiglia, sempre staccata al 75,52% (+0,67%).

Analizzando la ‘classifica’ comune per comune, comanda sempre Terzorio, ma solo negli over 12 con l’85,71% (+0,79%) mentre, tra i 5 e gli 11 anni c’è al primo posto Triora con l’80,76% (+0,89%). Nella classifica over 12, tra le città più grandi della provincia troviamo: Taggia con l’81,19% (+0,57%), Imperia 80,61% (+0,59%), Sanremo 77,77% (+0,47%) e Ventimiglia al 74,09% (+0,81%).

In fondo a entrambe le classifiche troviamo Apricale, con il 60,31% per gli over 12 e con il 56,79% tra i giovanissimi (in aumento rispetto alle precedenti). In entrambe al penultimo posto Ranzo.