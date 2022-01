Bordighera: nuove scritte 'no vax' vicino al Comune, Ingenito “Indagini in corso per individuare i responsabili”

Ennesimo attacco da parte dei 'no vax' sulle mura di palazzo Garnier, la sede del Comune della Città delle Palme.

Nuovamente le scritte rosse di protesta sono comparse questa mattina sulla fiancata e sul muro di cinta della struttura. I messaggi sono stati ricoperti dagli uomini del Comune.



Il sindaco Vittorio Ingenito confida nelle indagini delle forze armate e condanna il gesto: “Le indagini sono in corso, lasciamo lavorare sempre con massima fiducia il comando di Polizia Municipale e l'Arma dei Carabinieri. Quando in passato si sono verificati episodi di questo tipo, diversi atti vandalici hanno trovato dei responsabili qui a Bordighera grazie anche all'attività di indagine delle forze di polizia e delle telecamere. Auspico che al più presto possa essere identificato il responsabile o i responsabili. Atti che non solo danneggiano il patrimonio pubblico ma lasciano dei messaggi che sono assolutamente da condannare”.