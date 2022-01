Roma, il presidente della Regione Toti ha votato per il presidente della Repubblica: “Un onore essere qui in questo momento"

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha votato al primo scrutinio per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. “È un immenso onore essere qui in questo momento a partecipare a questa elezione – ha detto Toti – non solo come italiano ed esponente delle istituzioni, ma anche come rappresentante della mia regione, la Liguria. Siamo qui con un compito di altissimo profilo ed enorme importanza: scegliere una guida per il Paese per i prossimi 7 anni, una figura capace di guidare l’Italia verso il futuro e di affrontare le sfide che aspettano tutti noi”.