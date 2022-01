Assistenza anziani: perché affidarsi ad un’agenzia di badanti

In Liguria come anche in altre parti d’Italia, gli anziani che necessitano di assistenza domiciliare sono molti ed il loro numero è destinato ad aumentare in modo esponenziale nel prossimo futuro. Purtroppo però, i servizi offerti dal comune per aiutare le famiglie sono ancora decisamente carenti e nella maggior parte dei casi l’unica alternativa valida è quella di arrangiarsi.

La problematica maggiore per le famiglie è quella di riuscire a trovare una badante che sia affidabile e brava nel proprio lavoro. Una professionista in gamba, che permetta ai figli di sentirsi tranquilli nella consapevolezza di lasciare il proprio genitore anziano in ottime mani. Quel che è certo è che al giorno d’oggi la cosa migliore da fare è rivolgersi ad un’agenzia badanti: in città come Milano se ne trovano diverse di valide, come AssistenzaCon Cura che è quella maggiormente consigliata dalle stesse famiglie.

Quali vantaggi offre un’agenzia di badanti

Vediamo però nel dettaglio perché conviene affidarsi ad un’agenzia come Assistenza con Cura e quali sono gli effettivi vantaggi che è in grado di offrire.

# Ricerca e selezione della badante

Affidarsi ad un’agenzia di badanti significa prima di tutto evitare inutili perdite di tempo nella ricerca di una brava professionista, perché della selezione si occupa direttamente l’agenzia, che offre ai clienti i nominativi di tutte le badanti disponibili. Non solo: se si sceglie di arrangiarsi, si rischia anche di affidare il proprio anziano a persone poco raccomandabili. Purtroppo, si sentono spesso famiglie che hanno vissuto esperienze negative e non è nemmeno semplice controllare che la badante si comporti in un modo corretto. Le agenzie sono in grado di garantire la massima professionalità e serietà delle persone che selezionano e questo è sicuramente un vantaggio non da poco. Sapere di lasciare il proprio genitore anziano in buone mani significa poter stare più tranquilli.

# Gestione di tutte le pratiche burocratiche

Assumere una badante comporta una serie di incombenze di carattere burocratico spesso molto complesse, perché non si tratta solamente di firmare un contratto. Bisogna occuparsi anche delle buste paga, delle ferie, della malattia e di tutti quegli aspetti che riguardano la gestione di un dipendente. Affidandosi ad Assistenza Con Cura non ci si deve preoccupare di nulla, perché è la stessa agenzia a gestire tutte le pratiche burocratiche.

# Sostituzione della badante

Affidarsi ad un’agenzia di badanti seria come Assistenza Con Cura significa anche non avere problemi qualora la propria badante dovesse andare in ferie per un periodo prolungato o assentarsi dal lavoro per motivi urgenti. In questi casi, se non ci si è appoggiati ad un’agenzia si rischia di non riuscire a trovare una sostituta in tempi rapidi e non si può certo lasciare il proprio genitore anziano da solo. L’agenzia invece provvede subito a trovare una badante che faccia la sostituzione in modo da non rimanere mai scoperti e poter sempre contare sull’assistenza necessaria per il proprio parente anziano.

# Servizi extra per gli anziani

Le migliori agenzie di badanti come Assistenza Con Cura offrono anche servizi extra molto utili, come la vendita di strumenti per la sicurezza e la gestione dell’anziano a domicilio ed il trasporto per persone non autosufficienti. Un plus che non va sottovalutato.