Coronavirus: meno tamponi e meno contagiati oggi in Liguria ma cala anche il tasso di positività (17,2%)

Meno positivi visto il numero inferiore di tamponi ma anche calo del tasso di positività, quest’oggi nel bollettino quotidiano della Regione sul Covid-19.

Sono infatti 2.221 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 12.867 tamponi tra molecolari (2.457) e antigenici rapidi (10.410) registrati nelle ultime 24 ore, uno ogni 5,79 pari al 17,2%.

Nella nostra provincia sono stati 121 i positivi, rispetto al savonese che ne segna 501, Genova con 1.336 e Spezia con 261. Calano lievemente i ricoveri su base regionale mentre rimangono stazionari nella nostra provincia, dove c'è un paziente in meno in terapia intensiva. Nessun decesso nelle ultime ore in Liguria.

Tamponi processati con test molecolare: 2.147.744 (+2.457)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.981.491 (+10.410)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 264.328 (2.221)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 61.795 (-32)

Casi per provincia di residenza

Imperia 8.069 (-60)

Savona 9.619 (+68)

Genova 33.428 (+79)

La Spezia 7.549 (+2)

Residenti fuori regione o estero 1.007 (-14)

Altro o in fase di verifica 2.224 (-5)

Totale 61.796 (-32)

Ospedalizzati: 774 (-15); 39 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 129 (=); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 111 (-5); 10 (-2) in terapia intensiva

San Martino 109 (-4); 7 (=) in terapia intensiva

Galliera 132 (-10); 5 (-1) in terapia intensiva

Gaslini 18 (-5); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 156 (-3); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 31 (-4); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 81 (+3); 5 (+1) in terapia intensiva

*24 non sono vaccinati e 15 vaccinati (con comorbidità correlate)

Isolamento domiciliare: 39.653 (+978)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 197.735 (+2.253)

Deceduti: 4.797 (=).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.661 (-8)

Asl 2 - 1.388 (+10)

Asl 3 - 7.070 (+7)

Asl 4 - 1.249 (+395)

Asl 5 - 1.693 (+13)

Totale - 13.041 (+417)

Dati vaccinazioni 24/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.099.401

Somministrati: 3.125.893

Il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.