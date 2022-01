Festival di Sanremo 2022: montati ieri in via Matteotti i primi varchi per l'accesso all'Ariston (Foto)

Sarà off limits l’accesso all’ingresso del Teatro Ariston. Per limitare gli assembramenti, infatti, vengono montati i varchi ben noti nel 2019 e 2020 per evitare ai non accreditati di muoversi nelle aree ‘protette’.

Questa volta i varchi serviranno a evitare che il pubblico possa assembrarsi, in un periodo in cui i contagi sono ancora ben presenti e i rischi non mancano. Ieri mattina sono stati montati nel tratto di via Matteotti e piazza Colombo e, nelle prossime ore lo saranno anche dalla parte opposta.