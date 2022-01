Cambio alla guida dell'assessorato all'Ambiente di Sanremo: Lucia Artusi lascia a Sara Tonegutti

La Giunta Biancheri si appresta a vivere alcuni cambiamenti interni con un avvicendamento che interesserà l’assessorato all’ambiente, nell’ambito di un percorso precedentemente condiviso tra il sindaco Biancheri e l’assessore Artusi.

“Era un percorso concordato dall’inizio e negli ultimi giorni abbiamo condiviso e determinato le tempistiche, anche per via dei miei sopraggiunti impegni lavorativi e perché a breve il mio assessorato porterà a traguardo alcuni importanti obiettivi di mandato che l’amministrazione si era prefissata. Voglio ringraziare il sindaco per la grande opportunità che mi ha dato due anni e mezzo fa, una scelta premiante e gratificante per me e per il gruppo che rappresento. Allo stesso tempo lo ringrazio per l’opportunità che mi vorrà dare in futuro” ha dichiarato l’assessore all’ambiente Lucia Artusi.

“Ad inizio mandato la mia scelta per l’assessorato all’ambiente stupì un po’ tutti, probabilmente anche lo stesso gruppo di Sanremo Attiva. Ma non mi son mai pentito di quella scelta e di quella di Lucia che, in questi anni, ha sempre operato con la determinazione, la competenza e la grinta che le sono proprie. Il ricambio era concordato fin dall’inizio – spiega il sindaco Alberto Biancheri - e più recentemente è stata la stessa Lucia ad indicarmi nella fase attuale il momento più opportuno, anche perché stanno giungendo a compimento alcuni importanti obiettivi programmatici. Chi entrerà in Giunta potrà così proseguire nel solco di un lavoro ben avviato ma il percorso con Lucia Artusi resterà congiunto anche con altri ruoli. Prossimamente indicherò i programmi”.

Al posto di Lucia Artusi entrerà in Giunta l'attuale Consigliere comunale di 'Sanremo al Centro' Sara Toneggutti e, in assise al suo posto sarà la volta del primo dei non eletti della lista civica che fa capo al Sindaco Biancheri, la professoressa Lia Motta.