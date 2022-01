Sanremo: l'area "ecologica" di Pian di Poma è un insulto ai cittadini che rispettano le regole (Foto)

Dopo anni di raccolta differenziata, porta a porta ed eco punti sembrava impossibile trovare ancora zone di degrado e discariche a cielo aperto così vicino al centro. E, invece, Pian di Poma dimostra l'esatto contrario.

Quella che sarebbe definita come area "ecologica" si mostra come una vera discarica a cielo aperto con cassonetti nel totale abbandono e un cumulo di rifiuti gettati senza la minima cura. C'è di tutto, dai televisori agli scarti di edilizia, passando per mobilio distrutto e anche qualche borsetta di dubbia provenienza.

Ne hanno preso visione da vicino i componenti della seconda commissione consiliare che, insieme all'ing. Danilo Burastero, ieri hanno effettuato un sopralluogo nella zona dei cantieri per il Palazzetto dello Sport e il Green Park. Subito sono partite le telefonate ad Amaie Energia per chiedere un intervento di pulizia e, soprattutto, la rimozione dei cassonetti.

Il sistema di raccolta rifiuti che il Comune di Sanremo ha messo in piedi è preciso e puntuale, motivo per il quale non sono più tollerabili angoli di anarchia come quello di Pian di Poma, diventato punto di riferimento per chi vuole liberarsi dei rifiuti senza il minimo rispetto delle regole. Un danno di immagine che Sanremo non può permettersi.