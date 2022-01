Nuovi interventi di Rivieracqua a Imperia e Diano: possibili disagi nell'erogazione dell'acqua

Rivieracqua dovrà svolgere altri lavori nella zona di via Angiolo Silvio Novaro nella tratta dell'Incompiuta. L'intervento, successivo a quello di due giorni fa, si è reso necessario per la riparazione della condotta 'Roja1' a fronte di tre nuove perdite manifestatesi nella notte.

Previsti anche due nuovi interventi a Diano Marina in via Villebone all'altezza dei civici 39/41.

“Considerata la rilevante entità delle rotture si ipotizza il prosieguo dei lavori per alcuni giorni - dichiarano dall'azienda - potrebbe rendersi necessario eseguire delle manovre di rete per le quali non si escludono cali di pressione od interruzione del servizio in tutto il Golfo Dianese a partire dalla giornata odierna sino ad ultimazione dei lavori prevista entro le 20.30 di venerdì. La realizzazione degli interventi sarà eseguita simultaneamente, mediante l'apertura di più cantieri, al fine di limitare al massimo i disagi all'utenza”.