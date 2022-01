Sanremo: Omicron raggiunge anche 'Casa Serena', sette persone contagiate ma situazione sotto controllo

Ci sono sette persone contagiate, tra ospiti e personale, a ‘Casa Serena’ la Rsa di zona Poggio a Sanremo. Purtroppo, come accade anche in altre case di riposo, anche quella matuziana deve far conto con la variante Omicron che, in qualche modo si insedia tra personale e ospiti.

Al momento la situazione viene considerata sotto controllo, visto che si tratta di contagiati che non hanno evidenziato particolari problemi o sintomi di vario genere. Il tutto viene comunque monitorato, per evitare che si possa ulteriormente allargare all’interno della struttura.