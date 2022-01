Imperia: furto nella notte al distributore Eni di via XXV Aprile, rubato l'incasso (foto)

Ladri in azione questa notte in via XXV Aprile a Imperia. Ignoti si sono introdotti all’interno degli uffici della pompa di benzina Eni e hanno rubato circa 5mila euro: questa la prima stima effettuata dal titolare dell’impianto che sporgerà denuncia alle forze dell’ordine.

Da quanto è stato ricostruito i ladri, almeno due, si sono introdotti all’interno del fabbricato dove sono presenti gli uffici e la cassa, passando attraverso una finestra di vetro posta in alto. All’interno della cassa c’era parte dell’incasso della giornata di ieri che il titolare non aveva fatto in tempo a versare in banca.