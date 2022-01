Bordighera: tornano a colpire i 'no vax', stanotte affissi manifestini all'ingresso dell'ospedale 'Saint Charles' (Foto)

La mano dei ‘No Vax’ continua a colpire e lo fa nell’estremo ponente della nostra provincia. Dopo l’hub vaccinale di Camporosso, questa notte è stata la volta dell’ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera.

Con molta attenzione sono stati attaccati alcuni manifestini, attentamente protetti da cartelline di plastica, con le solite invettive contro i vaccini e le responsabilità del Governo piuttosto che dei medici.

Su uno dei volantini compaiono anche delle svastiche, come sempre per sostenere una sorta di dittatura sanitaria, che da tempo viene denunciata dai contrari al vaccino e al green pass.

La firma è sempre quella della ‘doppia V’ e, come sempre in questi casi sono partite le indagini degli inquirenti per risalire ai responsabili.