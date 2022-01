Due posti per il Servizio Civile Universale all'Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Imperia

Presso l’Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Imperia (ULEPE) in viale Matteotti 50 Imperia – Dipartimento giustizia minorile e di comunità sono disponibili due posti per il Servizio Civile Universale. Possono presentare domanda tutti i giovani dai 18 ai 28 anni (è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto).

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le 14 del 26 gennaio utilizzando la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/

PERSEVERANCE: MISSIONE SUL PIANETA UEPE https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/serviziocivile_PERSEVERANCE_20222023.pdf

L’Esecuzione Penale Esterna costituisce uno dei due ambiti di intervento del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia.

Sul territorio si articola in Uffici Interdistrettuali (UIEPE), Distrettuali (UDEPE), Locali (ULEPE) e Sezioni distaccate di Esecuzione Penale Esterna.

Nel progetto proposto per l’ULEPE di Imperia sono previsti due posti di cui 1 riservato a giovani con difficoltà economiche.

I progetti di Servizio Civile nell’ambito dell’esecuzione penale esterna hanno l’obiettivo di sostenere la costruzione di un modello di esecuzione delle sanzioni e misure penali fortemente orientato:

a una dimensione di giustizia riparativa, che guardi alle Comunità territoriali come beneficiarie dell’impegno delle persone coinvolte in fatti di reato;

a una attivazione delle persone coinvolte in vicende penali in una dimensione proattiva e non passiva nell’esecuzione delle misure;

ad aumentare le possibilità di accesso alle informazioni, soprattutto sulla messa alla prova, potenziando gli sportelli di prossimità

a sviluppare l’educazione alla legalità attraverso progetti che coinvolgano le risorse del territorio.