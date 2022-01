Sanremo: a fine mese torna il consiglio comunale in presenza ma con ‘formula mista’

Piccolo segnale di ritorno alla normalità a Palazzo Bellevue. A fine mese si riunirà il primo consiglio comunale del 2022 e, per l’occasione, si tornerà in presenza dopo le sedute in streaming di fine anno.

La riunione del 28 si svolgerà in ‘formula mista’ con alcuni consiglieri presenti in aula e altri in collegamento. Ovviamente per i consiglieri che presenzieranno alla riunione sarà obbligatorio il green pass rafforzato oltre che la mascherina ffp2 e il rispetto delle distanze e delle norme anti covid.

Tra i punti all’ordine del giorno anche l’affidamento dei servizi di igiene urbana dei Comuni del bacino sanremese.