Ventimiglia: sta prendendo forma la pista ciclabile a 'sbalzo', l'inaugurazione nei primi giorni di febbraio (Foto)

Si inziano a vedere i primi risultati, a Ventimiglia, della pista ciclabile a sbalzo. Non è ancora terminata, ma manca poco per un’opera che ha trovato anche molte critiche mentre l’inaugurazione è prevista per i primi giorni di febbraio.

“Ventimiglia se vuole iniziare a ragionare come una città anche turistica – sottolinea l’Amministrazione comunale - deve avere una bella, comoda e funzionale passeggiata ciclo pedonale (nella foto è solo la parte pedonale, quella ciclabile è oltre la separazione-sedute bianche)”.

Arriverà fino a via Dante e, a breve, partirà la gara per il secondo lotto con il termine dei lavori entro il 2022, insieme a tante altre opere.

“Ciò che è bello ha un costo – termina l’Amministrazione – e la nostra bella passeggiata a sbalzo richiamerà molte persone a Ventimiglia. E' solo un tassello al cambiamento ma insieme agli altri il mosaico si comporrà e finalmente anche la nostra città avrà una potenzialità turistica”.