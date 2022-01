Camporosso: imbrattato ancora l'hub vaccinale, scritte contro il Governo e firma solita 'doppia V' (Foto)

Ancora una volta, la terza, l’hub vaccinale di Camporosso, allestito al centro ‘Falcone’, è stato imbrattato dai soliti gruppi ‘no vax’, che hanno anche sistemato alcuni volantini, identificando il luogo come uno di quelli che instaurano la ‘dittatura nazisanitaria’.

La firma è sempre quella della ‘doppia V’, ovvero di quei gruppi che hanno da sempre attaccato duramente i luoghi dove vengono somministrati i vaccini. Del caso è stato subito informato il Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, che ha informato immediatamente i Carabinieri.

In tarda mattinata i militari hanno fatto un sopralluogo eseguendo alcuni rilievi: “Non posso far altro che condannare i fatti – ha detto – anche se onestamente non ho più parole per questi accadimenti. Peccato perché eravamo in procinto di installare un impianto di videosorveglianza che ci sarà a brevissimo”.