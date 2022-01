Ventimiglia: visita del sindaco Scullino al centro vaccinale “Un grande successo del Comune” (Foto)

“Ringrazio il Circolo della Castagnola e il suo Presidente Mauro Melenghi per l'iniziativa, ringrazio i medici di famiglia ai quali va il mio plauso, tutto il personale comunale e Asl per il lavoro che stanno svolgendo. Il centro vaccinale è un grande successo del Comune, sono molto contento della altissima percentuale del centro”.



Con queste parole piene di orgoglio e gratitudine il sindaco Gaetano Scullino, dopo la visita al centro vaccinale di via Lamboglia, insieme al Presidente dell'associazione il Circolo della Castagnola Mauro Melenghi, esalta l'operato e i numeri del centro che si estende negli spazi comunali su una superficie di 350 metri quadrati, registrando la media di 650 vaccini somministrati al giorno, e 700 nella giornata di ieri. I due hanno distribuito un dolce tipico ventimigliese a tutto il personale.



Poi il sindaco ha rinnovato il suo messaggio di invito al vaccino, strumento fondamentale per combattere il virus: “È l'unica difesa che abbiamo contro questa maledetta pandemia”. E suggerisce di non abbassare la guardia e continuare a seguire le raccomandazioni generali al fine di prevenire il contagio.