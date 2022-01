Domani alle 10 primo congresso in provincia per il partito 'Azione' guidato in Italia da Carlo Calenda

Primo congresso in provincia di Imperia di ‘Azione’, il partito guidato da Carlo Calenda, in vista di quello Nazionale in programma a febbraio.

Sono i primi congressi nella storia del partito: “Si è deciso di andare avanti nonostante tutto – evidenziano in sede imperiese - perchè un partito è tale se ha meccanismi democratici interni. In un primo momento, infatti, il Congresso si sarebbe dovuto tenere in presenza ma in considerazione dell’andamento della pandemia e delle autorizzate deroghe al regolamento, si è preferito optare per la modalità online al fine di garantire a tutti gli iscritti provinciali la massima partecipazione con la massima sicurezza”.

“Il congresso riveste un’importanza primaria nella vita politica di Azione a livello locale in quanto durante i lavori verranno eletti, oltre alla lista dei delegati all’assamblea nazionale, anche la segreteria e il direttivo provinciale che daranno struttura al partito a questo livello. Non appena la situazione sanitaria lo consentirà, verrà organizzato in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti-covid, un evento allargato anche ai simpatizzanti di Azione e alle cariche pubbliche”.