Covid, Toti: “Notizia nuova circolare smentita da Speranza. Noi andremo avanti con nostra proposta per cambiare conteggio dati”

“La notizia diffusa dall’Ansa circa la 'nuova circolare del ministero della Salute, che toglie i pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per il virus Sars-Cov-2 ma asintomatici, dal conteggio tra i ricoveri dell'Area Medica Covid' sarebbe stata un’ottima notizia, purtroppo smentita dal ministro della Salute Speranza.

Noi andremo avanti con la nostra proposta per cambiare il conteggio dei dati, che speriamo possa presto diventare realtà senza ulteriori indugi”. Lo scrive in una nota il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.