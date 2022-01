Gli alunni dell'I.C. Sanremo Centro Levante provano il plogging, "Raccolti 100 kg di oggetti abbandonati"

Le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado, dell'I.C. Sanremo Centro Levante, questa settimana hanno sperimentato "Il Plogging". "Si tratta di una nuova attività motoria e sportiva che coniuga il movimento all'aria aperta e l'attività di gruppo con l'educazione civica e il rispetto per l'ambiente" - spiegano dalla scuola.

L'attività che rientra nella programmazione di Educazione Civica, è stata realizzata grazie alla partecipazione del Panathlon International Imperia/Sanremo, alla presenza del presidente Angelo Masin e dei Consoli del Mare, con Gianni Manuguerra.

"Il Plogging consiste nel raccogliere rifiuti abbandonati, mentre si cammina, facendo del bene a sé stessi e all'ambiente. "Fatto poi in gruppo diventa una piacevole attività di socializzazione e condivisione. - sottolineano - Ritrovarsi e allo stesso tempo condividere l’attenzione per il pianeta è uno stimolo in più per mettersi a fare attività fisica ripulire le nostre città, i parchi, le spiagge e i boschi. La raccolta è stata molto proficua. Al termine dei 5 incontri si ritiene di aver superato i 100 kg di oggetti abbandonati".