Sanremo: scarsa illuminazione in via Pietro Agosti al Borgo, Fratelli d'Italia "Serve un intervento"

Il portavoce sanremese di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio, anche a nome dei presidenti dei Dipartimenti Lavori Pubblici (Alessandro Albiosi) e Attività produttive (Alfredo Guerrino), chiede un intervento da parte del Comune per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni in via Pietro Agosti.

“Abbiamo ricevuto – spiega il portavoce Consiglio - diverse segnalazioni da parte di esercenti e di cittadini per la situazione di pericolo nella zona all’uscita dell’Aurelia bis, determinata, soprattutto, dalla carenza dell’impianto di illuminazione stradale. Lascarsa illuminazione non solo mette in difficoltà chi è alla guida dei mezzi ma mette a rischio l’incolumità di pedoni o ciclisti: più di una volta, infatti, in questa zona si sono verificati incidenti che hanno visto coinvolte persone, spesso anziane, che percorrevano o si accingevano ad attraversare questo tratto di strada”.

“E’ pur vero – prosegue Consiglio - che lungo questo tratto di strada sono stati installati degli attraversamenti pedonali rialzati, proprio per garantire maggiore protezione e sicurezza a chi attraversa la strada, ma paradossalmente proprio in questi punti l’illuminazione è ancora più scarsa che altrove”.

“Ci auguriamo che il Comune quanto prima attui degli interventi mirati – termina Graziano Pedante, vice portavoce cittadino - ad aumentare l’intensità luminosa dei lampioni posizionati lungo questo tratto di strada, in modo da migliorare il campo visivo di chi è alla guida e, soprattutto, consentire a pedoni e ciclisti di farsi vedere: una miglioria che contribuirà a garantire una maggiore sicurezza all’intera zona e, soprattutto, a scongiurare incidenti che potrebbero avere gravi, se non letali, conseguenze per chi vi è coinvolto”.