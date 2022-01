Appello dei Giovani Democratici a Regione Liguria: "Serve sostegno psicologico contro gli effetti della pandemia sugli studenti"

"Sono mesi che le cittadine e i cittadini, soprattutto giovani e soprattutto studenti, chiedono un sostegno psicologico a seguito degli effetti disastrosi che la pandemia ha provocato".



E' l'appello rivolto da Joele Corigliano, Segretario dei Giovani Democratici della Provincia di Imperia, a Regione Liguria e al Governo. "Basti pensare ai terribili dati che mostrano un sensibile aumento dei disturbo alimentari, degli attacchi di panico, della depressione e addirittura dei tentavi di suicidio" - aggiunge.

"Non possiamo voltarci dall’altra parte. - prosegue - Va riconosciuto che il Parlamento ha già tentato in diverse forme di dare una risposta a queste richieste di aiuto, tuttavia la Legge di Bilancio ha lasciato da parte questo tema non prendendolo in considerazione nella Legge di Bilancio. Per questo noi riteniamo si sia commesso un grave errore. Non a caso la Regione Lazio ha risposto alla petizione #bonuspsicologo con un fondo di 2 milioni e 500 mila euro per sostegno psicologico ai giovani".

"Come ha ben chiesto il nazionale dei Giovani Democratici serve strutturare una proposta che veda al centro il Servizio Sanitario Nazionale, vero strumento con cui è possibile tutelare l’universalità dell’accesso alle cure sanitarie anche per la mente.

Ritornando nel nostro piccolo chiediamo almeno che la Regione agisca là dove il governo non lo ha fatto. - afferma Corigliano - La Regione ha i mezzi e le risorse per poter mettere in campo un sostegno concreto a coloro che vivono questo periodo storico con ancor più preoccupazione e fragilità".

"Gli strumenti ci sono e occorre agire subito. Non possiamo permetterci di perdere l’opportunità, almeno per le nuove generazioni di cittadine e i cittadini liguri, nel fare un grande salto in tema di tutela del diritto alla salute. - conclude - Noi Giovani Democratici siamo e rimarremo in prima linea affinché si raggiungano risultati concreti".