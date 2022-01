Coronavirus: cresce del 60% in tre giorni il tasso di incidenza Covid nella nostra provincia

Anche se sempre inferiore a quello delle altre province liguri e su livelli medio-alti rispetto alla media italiana, nuovo pesante balzo in avanti per il tasso di incidenza Covid nella nostra provincia. In tre giorni, infatti, è cresciuto del 60,72%, passando dai 1.454 di lunedì scorso ai 2.237 casi ogni 100mila abitanti in 7 giorni di oggi.

Un aumento di circa il 120% in 10 giorni a conferma dell’andamento al rialzo della pandemia nell’imperiese. Numeri che, comunque, sono inferiori a molte altre province, con i picchi più elevati in Emilia Romagna (Rimini 4.358, Forlì Cesena 3.559 e Modena 3.333). Come detto la nostra è la provincia ligure con il tasso di incidenza inferiore visto che, a Savona è salito a 2.566, a Genova a 2.674 e Spezia 2.815.

Nell’imperiese, con 208.585 residenti sono al momento 14.631 i casi per 100mila abitanti mentre i casi totali sono stati 30.518. La media giornaliera dei positivi, negli ultimi 7 giorni, è stata di 696 mentre, nelle ultime due settimane la media è stata di 509. L’aumento dei contagiati nell’ultima settimana è stata del 116% nell’imperiese mentre, nella vicina provincia di Savona è stato del 231% e a Genova del 284%.

Per quanto riguarda i vaccini, su base regionale in Liguria ha ricevuto almeno una dose l’81,40% dei residenti (1.229.026 su 1.509.805 abitanti) mentre la vaccinazione completa è andata al 78,78% (1.189.434 su 1.509.805 abitanti). Di questi 973.571 liguri (il 64,48%) ha ricevuto la seconda vaccinazione da più di 4 mesi è 215.863 (il 14,3%) da meno di 4 mesi.

La terza dose, in tutta la Liguria, è stata fatta al 30,6% dei residenti, ovvero (461.988 su 1.509.805 abitanti). Gli over 60 con la massima copertura (completa entro 4 mesi o con terza dose) sono 314.208, ovvero il 57,94% dei residenti liguri.

Infine i posti letto (area medica) che, al momento, vedono una occupazione del 37,9%, in aumento del 22% rispetto alla settimana scorsa. Per quanto riguarda le terapie intensive, invece, l’occupazione è del 18,2%, in calo dell’11% rispetto alla settimana precedente.

Nella nostra provincia non è cambiato molto rispetto a lunedì scorso. L’occupazione dei letti in area medicale e sub-intensiva che, a ieri erano 133, ovvero il 57,82% rispetto ai 230 totali mentre le terapie intensive, 7 su 30, arrivano al 23,33%.