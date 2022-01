Sanremo: servizio civile all'Opera Don Orione, i termini per candidarsi scadono il 26 gennaio

Scadono mercoledì 26 gennaio, alle 14, i termini per presentare una domanda per partecipare al bando del Servizio Civile Universale indetto dall’Opera Don Orione di Sanremo. Si cercano tre volontari che per un anno si rendano disponibili ad aiutare nelle attività della grande RSA sotto la Madonna della Costa.



"L’impegno richiesto è di 25 ore a settimana. Il rimborso statale ammonta a circa 445 euro al mese. - spiegano dall'Opera Don Orione - Come tutti i bandi del SCU, le domande possono essere presentate da ragazze e ragazzi aventi tra i 18 e i 28 anni di età. Per ulteriori informazioni, chiamare il 010/0950628 o 3406897253".