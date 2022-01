Imperia: due open day al Liceo 'Vieusseux' sabato mattina e giovedì pomeriggio

Il Liceo 'Vieusseux' ha organizzato due ulteriori open day a gennaio per sabato dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 18. Non è necessaria la prenotazione. Gli ingressi saranno gestiti in sicurezza nel rispetto del protocollo anti covid. L'organizzazione sarà per la compilazione della domanda di iscrizione.

La referente Sabina Cerzosimo e gli studenti del gruppo orientamento, tra cui i Rappresentanti di Istituto Francesco Favale, Davide Maccario, Pietro Zagarella e Riccardo Lanza, presentano l'offerta formativa del Liceo ed i principali ampliamenti. Tra i quali: il corso ESABAC che consente di arrivare al doppio diploma, italiano e francese Baccalauréatù; il corso a curvatura biomedica che offre dal 3° anno, per tutti gli indirizzi, la frequenza di lezioni supplementari di anatomia, fisiologia e medicina condotte da professori di scienze e da membri dell'Ordine dei Medici (50 ore annue); il nostro Liceo è l' unico Istituto superiore della provincia di Imperia ad attuarla; i corsi ICDL per l'ottenimento della Certificazione Internazionale Digitale in quanto il Liceo è accreditato come Test Center AICA e utilizza gli ambienti scolastici per la formazione e per l'effettuazione delle sessioni di esami; i corsi PET e FIRST di Lingua Inglese essendo Centro Autorizzato Cambridge.

Sul sito www.liceoimperia.edu.it per ricevere informazioni e dépliant digitali all'indirizzo mail orientamento@vieusseux.imperia.it