Il Comune di Imperia punta sui social, da sabato sbarca su TikTok: “Per raggiungere un pubblico più giovane”

Si amplia la promozione turistica digitale del Comune di Imperia con l'apertura di un account TikTok, il social media che ha scalato le classifiche dei siti più popolari nel 2021, che si affiancherà a quelli già presenti su Facebook, Instagram e YouTube, oltre al rinnovato sito imperiaexperience.it. Il nuovo canale è stato aperto in questo ore. Il primo contenuto sarà pubblicato sabato e riguarderà il Parasio.

I numeri parlano di una crescita costante sui canali social dell'Ente, utilizzati principalmente per la comunicazione turistica. La pagina Facebook Città di Imperia (@ImperiaCity) ha segnato una crescita del 165,8% da febbraio 2020 ad oggi , con il numero di follower che è passato da 3.002 a 7.981. Ancora più significativo è il tasso di crescita della omonima pagina Instagram (+228,3%), passata dai 1.174 follower del febbraio 2020 agli attuali 3.855.

Dall'analisi del pubblico, si confermano il Piemonte, per il mercato interno, e Germania e Francia. per quello estero, i territori in cui la promozione social della Città trova maggiori riscontri, sebbene non manchino interessati novità da Svizzera, Stati Uniti e Paesi Bassi. Il pubblico è per la maggior parte femminile e con un'età superiore a 35 anni.

Tra i contenuti più cliccati si segnala il video “Outdoor tra terra e mare” (253mila visualizzazioni, di cui 134mila organiche), che mostra come il territorio imperiese permetta, nella stessa giornata, di passare dallo snowboard al mattino al surf alla sera.

“Lo sforzo di tutta l'Amministrazione, a partire dal sindaco Claudio Scajola, è di far esprimere a Imperia tutto il proprio potenziale turistico. Abbiamo iniziato un percorso tre anni fa, ripartendo dalle basi, per costruire un'immagine di Imperia che potesse permetterle di emergere. Tutta la nostra comunicazione è stata incentrata sull'autenticità del nostro territorio e sulle diverse esperienze che qui possono essere vissute. In questo senso, era impensabile non avere una presenza sui social. Abbiamo lavorato tanto, nonostante le difficoltà di fare promozione turistica in un periodo di pandemia con tutte le limitazioni del caso, e i risultati cominciano a vedersi. Armani che sceglie Imperia per la sua campagna ne è una prova e abbiamo già avuto altri contatti. Grazie a TikTok contiamo di riuscire a raggiungere un pubblico più giovane, per far crescere ancora di più i nostri numeri turistici”, commenta l'assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio.