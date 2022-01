Vaccino anti-covid per i bambini, la denuncia dei genitori: "Impossibile prenotare a Bordighera. Costretti ad andare nel capoluogo"

Prenotazioni al completo per vaccinare i bambini del comprensorio intemelio e gli utenti quindi sono costretti ad andare al Palasalute di Imperia. Questa la denuncia rivolta alla nostra redazione da parte dei cittadini che da alcuni giorni lamentano l'impossibilità di accedere alla campagna vaccinale anticovid presso l'ospedale Saint Charles di Bordighera che è stato individuato quale presidio per la fascia dai 5 agli 11 anni.

"L'unica disponibilità per un appuntamento è a Imperia. A 45km dalla città di confine, evidenzia una mamma. Qualche fortunato, spiega, é riuscito a prenotare per il proprio figlio all'ospedale di Bordighera, ma ora non è più possibile. Il servizio Cupa al numero verde dedicato invita a 'sperare' in un aggiornamento delle agende. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, durante la conferenza stampa di lunedì scorso ha nuovamente ribadito l'importanza di vaccinarsi e di vaccinare le fasce non ancora coperte. Com'è possibile che non ci siano date disponibili per vaccinare i bambini nell'estremo ponente?", si chiede.

La prenotazione per il vaccino anti-covid è affidata alle competenze di 'Liguria Digitale' che opera per la Regione Liguria. Gli appuntamenti per effettuare la vaccinazione ai bambini sono in numero minore rispetto a quelli riservati agli adulti poichè il tempo di effettuazione della somministrazione della dose è maggiore il quanto il bambino ha necessità di essere monitorato maggiormente rispetto all'adulto.