Bordighera: arrivata questa mattina l'opera d'arte di Giancarlo Mazzoni per la fontana del 'Bel Sit' (Foto)

E’ arrivata questa mattina l’opera d’arte che viene allestita in via dei Colli, nella zona del ‘Bel Sit’, firmata dall’artista Giancarlo Mazzoni per iniziativa dell’amministrazione comunale.

L’opera abbellirà la fontana del ‘Bel Sit’, ricordando i cetacei dell’omonimo Santuario del Mar Ligure. Si tratta di una coda di capodoglio che emerge dall’acqua, di fortissimo impatto per la linea, la resa delle superfici, la luminosità che contrasterà con il blu del mare.

E’ realizzata in acciaio inox dalle dimensioni davvero notevoli, un'altezza di oltre due metri e un peso di oltre 900 kg. Un dono prezioso, una magnifica realtà naturale che racchiude in sé un grande potenziale anche in chiave turistica e che accoglierà gli ospiti in uno dei punti nevralgici dell'ingresso in città.