Coronavirus: in provincia di Imperia il numero dei positivi sfonda quota 5 mila, 137 i ricoverati

I dati forniti nel pomeriggio mostrano un incremento di 2.204 nuovi positivi in Liguria a fronte di 3.263 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 6.277 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di incidenza si assesta, quindi, al 23,1%.

Con l’ingresso nel conteggio anche dei tamponi antigenici, il totale dei postivi in provincia di Imperia sfonda il muro dei 5 mila.

Tamponi processati con test molecolare: 2.059.439 (+3.263)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.648.378 (+6.277)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 184.696 (+2.204)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 41.040 (+13.922)

* L’incremento odierno dei casi postivi è pari a 2.204. Si precisa che, considerata l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n.1/2022, che in aggiunta alla positività al test molecolare, tiene conto anche di quella confermata con test antigenico rapido a far data dal 20/12/2021 (retroattività 21 giorni), sono stati recuperati retroattivamente tali dati. L'incremento totale dal 20/12/2021 di casi positivi (compresi guariti e deceduti) è 17.858.

Casi per provincia di residenza

Imperia 5.082

Savona 6.536

Genova 20.050

La Spezia 6.536

Residenti fuori regione o estero 497

Altro o in fase di verifica 1.910

Totale 41.040

Ospedalizzati: 740 (+39); 43 in terapia intensiva**

Asl1 137 (-2); 8 in terapia intensiva

Asl2 122 (+9); 13 in terapia intensiva

San Martino 115 (+9); 6 in terapia intensiva

Galliera 142 (+5); 6 in terapia intensiva

Gaslini 25 (+2); 1 in terapia intensiva

Villa Scassi 98 (+13); 6 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 27 (-2)

Asl4 Lavagna 2

Asl5 Sarzana 70 (+5); 1 in terapia intensiva

Asl5 Spezia 2; 2 in terapia intensiva

** 35 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 15.823 (-288)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 138.989 (+3.931)

Deceduti: 4.667 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 347

Asl 2 - 1.977

Asl 3 - 6.548

Asl 4 - 1.088

Asl 5 - 1.631

Totale - 11.591

Dati vaccinazioni 10/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.929.029

Somministrati: 2.920.473

Percentuale: 99,7%***

*** il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni