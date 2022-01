Vallecrosia: aperto il bando per la costruzione e la gestione di un'area verde con chiosco sul lungomare Marconi

È aperto da oggi, 10 gennaio, il bando per l’aggiudicazione dei lavori e servizi inerenti alla realizzazione di uno spazio con chiosco - bar presso l’area comunale sita sul Lungomare Marconi di Vallecrosia. Lavori ma anche la relativa gestione funzionale ed economica. Le offerte andranno presentate entro il 24 febbraio e la documentazione è consultabile al seguente LINK sul sito del Comune.



112.500 euro, questa la base d'asta per l'opera. L'aggiudicazione avverrà secondo l'offerta economica più vantaggiosa. La concessione avrà una durata di ben 15 anni e il valore complessivo dell'opera è quantificato per 3.295.000 euro, sulla base del presunto fatturato complessivo del concessionario generato per la durata. Il vincitore del bando dovrà farsi caricò anche della realizzazione dell'area verde pubblica funzionale al chiosco da lui gestito. Inoltre, il bando prevede che a partire dall’ottavo anno contrattuale, sia versato al Comune un canone annuale risultante dall’applicazione del rialzo percentuale sull’importo del canone a base d’asta pari a 7.500 euro oltre IVA 22 %.

Il Sindaco Biasi commenta: "Un nuovo servizio per cittadini e turisti che rappresenta anche un’occasione per intraprendere una nuova attività imprenditoriale, frutto di un lavoro continuo da parte dell'amministrazione comunale. Un impegno arduo che abbiamo affrontato tramite procedure tecniche, urbanistiche ed amministrative. Ringrazio gli uffici comunali per l'impegno profuso. Un lavoro volto a creare un'identità della nostra città dopo anni di 'torpore'. Con grande orgoglio presentiamo un altro elemento di crescita turistica della nostra città".