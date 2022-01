Rissa nel carcere di valle Armea a Sanremo, Fratelli d'Italia: "Necessario aumentare il personale!"

Il portavoce di Fratelli d’Italia Sanremo, Antonino Consiglio ed il capogruppo in Comune Luca Lombardi intervengono a seguito della rissa che ha visto coinvolti i detenuti del carcere di Sanremo.

"Ci troviamo di fronte all'ennesimo episodio di violenza all'interno del carcere di Sanremo - dichiarano i due esponenti di Fratelli d'Italia -. Più volte il nostro partito ha denunciato questa situazione facendosi portavoce delle lamentele del sindacato SAPPE sulla carenza di personale e di spazi e, soprattutto, sulla mancanza di un'organizzazione che risponda alle esigenze di sicurezza sia dei detenuti che degli agenti. A queste criticità - continuano Consiglio e Lombardi - si aggiunge la difficoltà di gestire quei soggetti che presentano segni di squilibrio e a cui non viene garantita la dovuta assistenza visto che la nostra regione non è ancora non è ancora dotata di una Rems, la Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza destinata all'accoglienza di persone affette da disturbi mentali".

"Purtroppo è necessario agire in maniera tempestiva, in primis prevedendo un aumento degli organici. Diversamente saremo destinati ad assistere ad un incremento di simili episodi di violenza e delle criticità che caratterizzano il carcere di Sanremo. È auspicabile - concludono Consiglio e Lombardi - un intervento da parte delle Istituzioni ed Autorità competenti, come Prefettura e Questura, ma anche di ASL, Enti locali e rappresentanti del mondo politico, con l'impegno di aprire un tavolo di confronto attraverso il quale trovare le soluzioni per porre fine a questa situazione di criticità all'interno del carcere di Sanremo, che sempre più mette a rischio l'incolumità di detenuti e di agenti".