Covid in Liguria: 172 nuovi positivi in provincia di Imperia, tra i ricoverati è morto anche un 53enne

Sono 1946 i nuovi positivi al Covid 19 registrati oggi in Liguria, di questi 172 sono in provincia di Imperia. Il dato delle ultime 24 ore emerge a fronte di 5754 tamponi molecolari e 5335 tamponi antigenici rapidi. Oltre ai dati sui nuovi positivi nell'imperiese se ne registrano anche 583 nel savonese, 774 a Genova e 413 a La Spezia.

Sono 6 i pazienti morti registrati in Liguria tra il 5 e il 6 gennaio. Tre gli uomini morti all'Ospedale di Sanremo negli ultimi due giorni. Avevano 72, 90 e 53 anni. In provincia di Imperia, cresce il numero dei pazienti ricoverati, così come quello del totale dei positivi.

QUESTO IL DETTAGLIO SULLA DIFFUSIONE DEL COVID IN LIGURIA

Tamponi processati con test molecolare: 2.041.960 (+5.754)