Vallecrosia: 'Viaggio in Italia', stasera e domani alla sala polivalente spettacolo con 'Reading % Drama'

Stasera e domani nuova rappresentazione per il circolo ‘Reading & Drama’ di Ventimiglia per la regista e ideatrice dell'evento Lilia De Apollonia, nella sala polivalente comunale di Vallecrosia per festeggiare l'Epifania.

Si tratta di uno dei rarissimi appuntamenti teatrali in questi ultimi giorni di festa in provincia, che il circolo culturale e il Comune hanno fortemente voluto. Stasera alle 21 e domani alle 17.15 per consentire a più persone la possibilità di assistere in sicurezza all'evento. Il titolo è ‘Viaggio in Italia’ con gli interpreti: accanto al cantautore e musicista Christian Gullone e alla stessa regista, ci saranno Ilaria Anfossi, Giancarlo Orengo e Marisa Raimondo (primi attori), Chiara Pagani, Marco Corradi, Jurghen Terlutter ed Enza Manna (voce solista).

Come altre volte l'artista bordigotto Fabio Berro ha creato una grande opera per Lilia de Apollonia ed i suoi amici attori, che invitano il pubblico a prendersi un'ora di svago in giornate dove poco sul versante teatrale e dei concerti dal vivo è offerto in provincia. A tratti commedia, con liricità e ironia, sentimento con 2 canzoni in tema eseguite accapella da un artista musicista e cantautore.

In ‘Viaggio in Italia’ saranno diverse le regioni italiane a fare gli onori di casa e a mostrare lati conosciuti o meno. Si ascolteranno note e melodie invitanti, all'insegna dello svago intelligente e per tutti i tipi di pubblico. Da molti anni ormai gli attori e la regista cercano di portare nelle varie località del ponente spettacoli sempre ad entrata libera. Tra loro anche due giovanissime, dimostrazione che cultura e teatro amatoriale nonostante tutto non smettono di attrarre ed affascinare anche in un' era tecnologica.

L’ingresso di stasera e domani sarà libero, con green pass e mascherina Ffp2.