Diano Marina: primi appuntamenti di gennaio al Museo Civico del ‘Lucus Bormani’

Il Museo Civico del Lucus Bormani chiude il calendario delle attività natalizie con due appuntamenti imperdibili. In occasione della festa dell'Epifania, giovedì prossimo il Museo sarà liberamente accessibile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 con un ingresso speciale ridotto per favorire la visita alle proprie sale e alla propria storia in questo momento di restrizioni e chiusure.

Sabato, invece, a partire dalle 15, il Museo diventerà il punto di partenza per l'evento "I luoghi di Diano Marina", una visita guidata alla riscoperta della storia, dell'arte, dei luoghi chiave e dei monumenti della città di Diano Marina: Palazzo del Parco, Chiesa di S. Antonio Abate, Monumento ad Andrea Rossi, i palazzi del centro storico, Villa Scarsella, Palazzo Muzio nell’area del Prato Fiorito.

Gli eventi sono organizzati dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina. L'ingresso è aperto a tutti con l'esibizione del Green Pass e l'osservanza delle misure anti-Covid 19. Per l'evento di sabato bisogna prenotare.