Aspettando la Befana, la Banda Musicale di Alassio domani sfila a San Bartolomeo al Mare

A San Bartolomeo al Mare è confermato l'appuntamento di domani, mercoledì 5 gennaio alle ore 11.00, con la Banda Musicale di Alassio, che sfilerà in costume per l'iniziativa “Aspettando la Befana”. La sfilata avverrà sul Lungomare delle Nazioni. Contemporaneamente, l'Associazione Top Kayak sarà protagonista in maschera de “La Befana vien dal mare”, con i giovani atleti che sbarcheranno dai loro kayak lanciando caramelle per i più piccini.

Chiuderà il calendario delle feste di San Bartolomeo al Mare, la 29esima edizione del Trofeo dell'Epifania, gara di tiro con l'arco che fa parte del campionato regionale e si terrà mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00 nella palestra comunale.