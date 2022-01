Covid: dall'Ospedale Borea di Sanremo l'appello di Abregal e Cenderello "Siamo in difficoltà, bisogna vaccinarsi" (Video)

"Noi vorremmo vedere meno persone ricoverate in sub intensiva e per non arrivare lì bisogna vaccinarsi".

E' un appello a vaccinarsi quello lanciato oggi da Giovanni Cenderello e Giancarlo Abregal, rispettivamente primari del reparto di Malattie Infettive e del Pronto Soccorso, dell'Ospedale di Sanremo.

"Il Pronto Soccorso regge ma è necessario che aumentino il numero dei vaccini perchè la diffusione del virus è grossa Più numeri ci sono di infettati più cresce il numero dei malati. - sottolinea il dott. Giancarlo Abregal - Non ha più nessun senso non vaccinarsi. Soprattutto chi non ha fatto il primo, fatelo e poi i richiami. I criteri su zone rosse o gialle per me sono poco significativi però posso dire cosa vediamo. C'è ancora qualche posto ma siamo in difficoltà".