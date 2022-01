Gianni Berrino, un 2021 in positivo tra politica e attività amministrativa in Regione, "Per l'anno nuovo vi presento alcune novità"

Politica e attività amministrativa regionale accompagnano il bilancio dell'attività di Gianni Berrino. L'assessore regionale ligure e uno dei massimi esponenti di Fratelli d'Italia, ha analizzato così questo 2021: "È stato sicuramente un anno di crescita in primis per il partito, grazie alla linea politica della nostra leader Giorgia Meloni e all'impegno sul territorio, a tutti i livelli dove ci siamo dimostrati all'altezza della situazione" - spiega Berrino.

Risultato che viene confermato anche nelle recenti elezioni amministrative che nella provincia di Imperia ha visto Fratelli d'Italia correre non da solo ma in coalizione. "Penso ad esempio a Diano Marina dove abbiamo espresso sia il presidente del consiglio comunale, Francesco Bregolin che l'assessore al turismo, Luca Spandre. Così come sono stati eletti molti nostri rappresentanti anche in altri comuni" - conferma Berrino.

Per quanto riguarda l'attività da assessore regionale, Berrino, oltre ai risultati conseguiti nel 2021, nell'ambito dei trasporti, del lavoro e del turismo, osserva con attenzione ai prossimi mesi e agli obiettivi da conseguire per la Liguria. "In tutti e tre gli ambiti abbiamo ottenuto risultati positivi, contenendo per quanto possibile le difficoltà causate dalla pandemia" - sottolinea.

TRASPORTI - "Quest'anno registriamo l'importante aumento della flotta ferroviaria, 14 treni di cui 8 'Pop' e 6 'Rock' a cui si aggiungono 42 autobus. Tra i risultati c'è sicuramente l'aver trovato una soluzione alla soppressione dei Thellò, l'aver contribuito con le prefetture alla realizzazione del piano straordinario di trasporto scolastico ed essere riusciti a portare in Regione oltre 500milioni del PNRR destinati al trasporto pubblico. Per il 2022, proseguiremo mettendo a regime 8 nuovi treni regionali e ci sarà particolare impegno nel portare a termine una soluzione per i lavori di adeguamento e modifica dell'impianto di alimentazione della stazione ferroviaria di Ventimiglia. Senza dimenticare l'importantissima partita del raddoppio ferroviario a ponente" - annuncia l'assessore regionale Berrino.

LAVORO - "Sono soddisfatto, la Liguria è una delle regioni più avanti per potenziamento del personale e delle infrastrutture, nei centri per l'impiego. - e poi ricorda - Nei primi mesi dell'anno scorso, abbiamo messo in campo alcune azioni importanti per lenire le difficoltà dovute alla pandemia, ad esempio intervenendo con un programma specifico di breve formazione accompagnata da un'indennità a favore del personale delle mense scolastiche, che era restato senza alcun sussidio, e abbiamo altresì promosso azioni concrete di politiche attive del lavoro per favorire l'occupazione; prima tra tutte, il patto per il lavoro nel settore del turismo che ha permesso oltre 6.500 assunzioni nella filiera turistica".

"Risultati che ci portano quindi a pensare ad un rinnovo del patto nel 2022. - prosegue - Nel nuovo anno daremo grande importanza anche all'attuazione del programma GOL: 21milioni di euro di impegno per rendere occupabili oltre 7mila liguri. Una possibilità in più che si affiancherà agli altri strumenti di politiche attive del lavoro. Così come ci saranno protocolli d'intesa per i lavoratori autonomi e una particolare attenzione al collocamento mirato riservato alle categorie fragili".

TURISMO - "La Liguria ha fatto una grande attività di promozione turistica regionale a partire dalle campagne durante alcuni eventi internazionali come il Festival di Sanremo o anche alla Milano-Sanremo. Il 2021 segna anche la ripresa delle fiere turistiche con un ritorno in presenza. La Liguria non poteva mancare e penso ad esempio all'attività di promozione fatta a Expo Dubai. - sottolinea l'assessore regionale - Oltre a questo abbiamo anche sperimentato iniziative innovative come la polizza di assicurazione anti Covid per i turisti stranieri che ci hanno scelto come meta. Questo ha fatto si che il turismo regionale da luglio in poi, con l'apertura dei confini, sia tornato sui livelli vicini al periodo pre Covid".

"In questo nuovo anno ci saranno nuove azioni di promozione turistica. - spiega Berrino - Per quanto riguarda la presenza della Liguria all'interno di eventi fieristici internazionali, già a da questo mese parteciperemo a "Itinerando" fiera che si svolge a Verona dedicata, al turismo outdoor e poi si tornerà a Dubai a marzo. Non meno importante anche il ritorno del Giro d'Italia in Liguria, a maggio. Sarà una vetrina di prestigio e importantissima per il nostro territorio. Seguiremo da vicino anche la partita sul PNRR con l'intenzione di riservare una particolare attenzione all'entroterra. Inoltre avvieremo anche un ulteriore controllo sugli appartamenti affittati ad uso turistico, attraverso una piattaforma che permetta ai comuni di verificare arrivi e presenze, in modo da uniformarli al pagamento della tassa di soggiorno".

"Al di là delle deleghe, rimane poi un interesse particolare per alcune problematiche particolari locali. Il nostro territorio ha delle necessità infrastrutturali su cui bisogna rimanere attenti. - conclude Gianni Berrino - Nella nostra provincia, penso naturalmente all'Aurelia Bis, alle criticità legate alla ferrovia e più in generale ai collegamenti stradali. Questioni che interessano da vicino la riviera dei fiori, impattando tanto sui residenti, quanto sui turisti. Argomenti che sto seguendo in collaborazione con gli assessorati di competenza".