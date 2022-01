Sanremo perde un'altra edicola, Fabio Ormea "E' una ecatombe che va arrestata"

"Oggi, 2 gennaio, i cittadini del comune di Sanremo, hanno perso un altro presidio di informazione. Ha chiuso un'edicola del centro, sotto i portici in Piazza Colombo".

Un problema da non sottovalutare come ha spiegato Fabio Ormea, esponente di Sinistra Italiana ed ex consigliere comunale. "È un'ecatombe, una moria che va arrestata. L'edicola, non è solo un'attività commerciale, ma svolge una funzione sociale, è un luogo di incontro dove gli over 60 discutono, chiacchierano, scherzano" - ha detto Ormea dal suo profilo Facebook. - È un luogo dove si ricordano i tempi passati, si rivivono emozioni".



"Io temo che ci sia una volontà a monte, per sterminarle. Molti editori accelerano sul digitale per abbandonare quanto prima il cartaceo. - denuncia Ormea - Però così facendo il livello culturale degli abitanti del nostro territorio tenderà ad impoverirsi. Perché il cartaceo, solo sfogliarlo, ti apre a un mondo di approfondimenti, invece il digitale, oltre ad affaticare la vista, lo si legge in modo marginale. Poi si impoveriscono i quartieri, si svuotano di socialità. In via Palazzo, dopo la chiusura dell'edicola, manca l'invito ad addentrarsi nella città vecchia. Vi è uno arco vuoto, triste. Vi è la necessità di trovare formule fiscali, o incentivi che ne possano garantire la sopravvivenza, invece questo non avviene, anzi su ogni chiusura cade un silenzio che sa di rassegnazione".

In effetti su Sanremo, negli ultimi anni sono molte le edicole che hanno chiuso i battenti: in piazza Siro Carli, in via Corradi, in corso Imperatrice nel tratto vicino al Casinò, in piazza San Bernardo, in via Padre Semeria all'angolo con via G.B. Panizzi, in via Matteotti all'altezza di corso Mombello e con il passaggio in piazza Borea d'Olmo, in corso Matuzia, al rondò Volta, in via Dante, quella dall'ex tribunale e alla stazione ferroviaria.