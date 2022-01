Il bilancio 2021 di Confesercenti Imperia: Bonello "Un anno con tanti problemi, non dovremmo fare i controllori"

“Come associazione è andato bene. I risultati, sia sul piano sindacale che economico, sono stati buoni nonostante la crisi e la pandemia. Noi siamo stati presenti, più degli altri anni, in particolare per i problemi legislativi degli associati, perché c’era bisogno di fare un lavoro di intermediazioni tra le complicazioni delle Leggi e il piccolo commerciante o titolare di una impresa”.

Lo ha detto Ino Bonello, presidente provinciale di Confesercenti, commentando il 2021 che, di fatto è il secondo anno di pandemia, con tutti i problemi che sono scaturiti. “E’ stato un lavoro impegnativo – prosegue – visto che ci si deve consultare con legali, commercialisti e chi mette in pratica le disposizioni. Abbiamo svolto con attenzione il nostro ruolo, riconosciuto dalle imprese nostre associate, che ci hanno dato fiducia aumentando le iscrizioni. Chiudiamo il 2021 in modo positiva”.

Sul piano Covid quali le problematiche più importanti da affrontare: “Per fortuna negli uffici solo le disposizioni previste ma, quelle più importanti e che ci hanno creato maggiore imbarazzo, riguardano le responsabilità degli esercenti che devono controllare i Green Pass. I ristoratori fanno un altro mestiere e non è quello del ‘controllore’, senza dimenticare che le nostre indicazioni sono sempre state quelle di rispettare le normative. Ancora oggi abbiamo lamentele di molti esercenti, che hanno avuto litigi con i clienti, proprio per far rispettare i controlli”.

Bonello sottolinea le gerarchie e i compiti: “Dovrebbe spettare alle forze dell’ordine, visto che i ristoratori non sono pubblici ufficiali. Continuiamo a controllare ma lavoriamo per fare in modo che queste verifiche vengano effettuate da chi è preposto a farlo”.