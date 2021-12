Sanremo: 'Centro Nascite' all'ospedale 'Borea', Liguria Popolare torna alla carica e chiede risposte alla Regione

Nel settembre 2020 Liguria Popolare aveva raccolto nei banchetti allestiti in Sanremo centinaia di firme di cittadini, tra i quali anche numerosi rappresentanti della politica, come il Sindaco di Sanremo e il Consigliere provinciale Ventimiglia, che richiedevano con forza all'Amministrazione Regionale la riapertura dei reparti ospedalieri di Sanremo e la riattivazione del ‘Centro Nascite’ provinciale presso l'Ospedale di Sanremo.

“Ad oltre un anno – evidenzia Liguria Popolare - non si sono avute ancora quelle rassicurazioni da parte della Regione che sarebbero doverose, alle quali far seguire immediatamente gli atti amministrativi e concreti necessari e conseguenti. Abbiamo sollevato ancora recentemente in Consiglio Comunale l'argomento ottenendo l'adesione alle proprie istanze tanto dell'Amministrazione quanto delle opposizioni”.

Il Segretario del partito, Antonio Bissolotti, che partecipa al tavolo di regia regionale assieme al Presidente Toti e ai rappresentanti della altre forze politiche di coalizione, porterà con forza le esigenze del territorio per la riapertura del punto nascita di Sanremo e il Gruppo Consigliare di Liguria Popolare, con Artioli e Correnti, richiederà la convocazione immediata della Commissione Sanità alla presenza dell'Assessore alla Sanità regionale che è lo stesso Presidente Toti.

“L'azione politica di Liguria Popolare – evidenziano i Consiglieri Artioli e Correnti - di concerto con tutte le altre forze politiche del territorio, prescindendo dalla coloritura politica di ciascuna di esse, continuerà per la rappresentanza delle legittime istanze della cittadinanza tutta di Sanremo e del Distretto sanitario di Sanremo e Ventimiglia, essendo ingiusto, oltre che assurdo, che l'intero ponente provinciale sia stato deprivato negli anni di quei servizi sanitari essenziali per la realizzazione del diritto alla salute che la nostra Carta Costituzionale riconosce come diritto assoluto e inalienabile”.